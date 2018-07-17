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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве функционируют полтысячи незаконных летних площадок

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В Киеве более полусотни незаконных летних площадок
В Киеве более полусотни незаконных летних площадок / atmosphera.ck.ua

В Киеве только 515 летних площадок из 1 148 являются законными и платят паевые взносы в городской бюджет.

Об этом сообщает СтройОбзор.

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Такие данные огласил заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панча.

Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должна быть 3 метра, но не меньше 1,8 метра. Кроме того, чтобы не создавать неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков, располагаться возле выходов из метро,
– отметил чиновник.

Он также добавил, что инспекторы благоустройства совместно с полицией принимают все меры, чтобы устранить нарушения.

"Каждый может зайти на "Градостроительный кадастр" и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес", – сказал Панча.

Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
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