В Киеве глыба льда разбила стекло дорогого авто: фото
Во вторник, 13 марта, в Киеве на улице Институтской на припаркованный автомобиль BMW упала огромная глыба льда.
Об этом сообщает ТСН.
В результате инцидента на корпусе автомобиля образовались вмятины, разбито лобовое стекло, а также полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира.
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Отмечается, что авто стоит без стекла уже больше часа, и владелец пока что не появлялся на месте.
Тем временем с крыши дома упала большая сосулька. Пострадавших в обоих происшествиях нет.
Источник: 24 Канал
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