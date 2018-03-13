В Киеве глыба льда разбила стекло дорогого авто: фото

Во вторник, 13 марта, в Киеве на улице Институтской на припаркованный автомобиль BMW упала огромная глыба льда.

Об этом сообщает ТСН.

В результате инцидента на корпусе автомобиля образовались вмятины, разбито лобовое стекло, а также полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира.

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Отмечается, что авто стоит без стекла уже больше часа, и владелец пока что не появлялся на месте.

Тем временем с крыши дома упала большая сосулька. Пострадавших в обоих происшествиях нет.