В Киеве горел хостел: травмированы 6 человек (фото)

В воскресенье 15 июля днем в Киеве произошел пожар в 2-этажном административном здании на улице Кибальчича, 11-В. Горело помещение хостела.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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По прибытию на место происшествия спасателей стало известно, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось, как хостел. В 20:08 пожар на площади 100 кв. м. локализован, в 20:17 – ликвидирован,

– говорится в сообщении спасателей.

Во время пожара пострадало 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Пожар произошел на улице Кибальчича в хостеле

Последствия пожара