В Киеве горел многоэтажный дом: фото и видео

В ночь на 22 марта на Березняках в Киеве горел многоквартирный жилой дом на улице Павла Тычины 20А. Возгорание произошло в кладовке на последнем этаже 16-этажного здания.

Сообщение о пожаре поступило в 01:05, передает Инфрматор.

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Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания, а уже в 01:30 огонь был полностью потушен. После этого помещения проветрили.

Спасатели залили все лестничные марши до первого этажа, а также затоплены лифты.

Медики дежурили на месте происшествия, обошлось без пострадавших. Следствие устанавливает причину возгорания.

К слову, днем 19 марта в Черновцах на Калиновском рынке, который считается третьим по величине в Украине после харьковского "Барабашово" и одесского "Седьмого километра", произошел масштабный пожар.