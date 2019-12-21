В Киеве горела 16-этажка, погибли люди: фото

В Киеве на Квитневом переулке 6 на Подоле вечером 20 декабря загорелась 16-этажка. В пожаре погибли два человека.

Об этом рассказала ГСЧС в фейсбуке.

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Чрезвычайники получили сообщение о пожаре в 20 часов 25 минут, и до 22 часов пожар удалось ликвидировать. Оказалось, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже.

Спасателям пришлось эвакуировать 12 взрослых и 3 детей. Из огня спасли 4 человек, из которых 1 – ребенок, которого отправили на обследование в больницу.



Последствия пожара в Киеве / Фото ДСНС



Начался пожар на 9 этаже 16-этажки / Фото ДСНС



Из-за пожара эвакуировали 15 человек / Фото ДСНС

Причины пожара пока устанавливают, но уже известно, что два человека потеряли жизнь.