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      В Киеве горела больница: фото

      54 Читати новину українською
      В Киеве горела больница
      В Киеве горела больница / kyiv.dsns.gov.ua

      В Киеве горела больница скорой медицинской помощи в Деснянском районе. Инцидент произошел 28 октября.

      Пожар возник на 3-м этаже, сообщили в пресс-службе ГСЧС. В одном из кабинетов загорелась мебель.

      К теме: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

      Спасателям удалось потушить пламя в 14:32.

      пожежа київ рятувальники
      На месте происшествия работают спасатели / Фото: ГСЧС

      рятувальники дснс київ лікарня пожежа
      В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники / Фото: ГСЧС

      Во время ликвидации пожара были спасены 3 человека. Спасатели вывели из здания еще 45 человек.

      пожежники київ рятувальники лікарня
      Спасатели выводят людей из больницы / Фото: ГСЧС

      Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.

      рятувальники пожежа дснс лікарня київ
      На 3 этаже загорелась мебель / Фото: ГСЧС

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Лечение Новости Киева Пожар ГСЧС
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