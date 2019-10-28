В Киеве горела больница: фото

В Киеве горела больница скорой медицинской помощи в Деснянском районе. Инцидент произошел 28 октября.

Пожар возник на 3-м этаже, сообщили в пресс-службе ГСЧС. В одном из кабинетов загорелась мебель.

К теме: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

Спасателям удалось потушить пламя в 14:32.



На месте происшествия работают спасатели / Фото: ГСЧС



В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники / Фото: ГСЧС

Во время ликвидации пожара были спасены 3 человека. Спасатели вывели из здания еще 45 человек.



Спасатели выводят людей из больницы / Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.



На 3 этаже загорелась мебель / Фото: ГСЧС