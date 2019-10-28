В Киеве горела больница: фото
В Киеве горела больница скорой медицинской помощи в Деснянском районе. Инцидент произошел 28 октября.
Пожар возник на 3-м этаже, сообщили в пресс-службе ГСЧС. В одном из кабинетов загорелась мебель.
К теме: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
Спасателям удалось потушить пламя в 14:32.
На месте происшествия работают спасатели / Фото: ГСЧС
В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники / Фото: ГСЧС
Во время ликвидации пожара были спасены 3 человека. Спасатели вывели из здания еще 45 человек.
Спасатели выводят людей из больницы / Фото: ГСЧС
Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.
На 3 этаже загорелась мебель / Фото: ГСЧС
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии