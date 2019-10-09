В Киеве горела девятиэтажка: из огня вытащили маленьких детей и собачку – фото, видео

Возгорание возникло на втором этаже многоэтажки днем 9 октября. За сорок минут пожарным удалось полностью потушить пожар. Из своих домов были эвакуированы 5 человек. В частности спасти пожарным удалось 4 маленьких детей и собаку.

Огонь вспыхнул на проспекте Лесном, 15а. Кроме огня, было еще сильное задымление, передают в пресс-службе МВД Украины.

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Во время тушения спасатели эвакуировали из дома 5 граждан, спасли 4 детей, а также собаку. Также удалось спасти пожилого мужчину, 1932 года рождения,

– говорится в сообщении.

На фото, сделанных на месте инцидента, видно, как спасатели вытягивали детей и взрослых из заполненных дымом домов и спускали с балконов.

Спасатели потушили пожар в многоэтажке и спасли людей / фото пресс-службы МВД

На месте происшествия работали 7 пожарных автомобилей и 28 спасателей. Причины пожара пока устанавливают.

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Как спастись во время пожара / инфографика 24 канала