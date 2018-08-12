В Киеве горела фармацевтическая компания: фото

В ночь на воскресенье, 12 августа, в Соломенском районе Киева по ул. Аэродромной произошел пожар на территории фармацевтической компании. На место чрезвычайной ситуации срочно отправились 27 спасателей и 8 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные выяснили, что возгорание возникло на втором этаже и кровле двухэтажного офисного здания, которое не эксплуатировалась. Следовательно, в 2:44 пожарные локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, а в 2:52 – ликвидировали.

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В результате пожара сгорела и были повреждены кровля здания, перегородки и офисная мебель на втором этаже.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Правоохранители выясняют причины возникновения чрезвычайной ситуации и оценивают ущерб от него.