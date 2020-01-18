В Киеве горела клиника красоты "Амазонка": пожар заставил людей выйти на улицу

В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар в клинике красоты "Амазонка". Густой дым, вырвавшийся из здания, даже окутал многоэтажку, находящуюся рядом. В итоге ее жители были вынуждены покинуть свои квартиры и выйти на улицу.

Пожар в клинике начался около 22:30 17 января. Внутри здания находился только один охранник. Как рассказал мужчина, он выходил на улицу покурить, а когда вернулся, то увидел сильное задымление внутри, передает "Информатор".

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Видео с места пожара в клинике красоты "Амазонка" в Киеве

Когда на место инцидента прибыли пожарные, то дым вырывался даже из щелей в стенах. Приехала сюда и владелица заведения, но она только развела руками, не понимая, что и почему могло вспыхнуть в ее клинике.

В Киеве в клинике красоты "Амазонка" произошел пожар: фото с места инцидента

Впоследствии пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в подвале, поэтому им пришлось открыть черный вход. Правда, попасть внутрь они сумели лишь надев кислородные маски.

Примерно в 23:40 огонь сотрудникам ГСЧС удалось локализовать на площади в 25 квадратных метров, а около полуночи они ликвидировали его полностью. Для борьбы со стихией были задействованы 3 единицы пожарной техники и около 15 человек личного состава.

Заметим, что клиника "Амазонка" работает уже 20 лет.

Комментарий главного врача клиники "Амазонка": видео

К слову, накануне пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Львова – "Форуме". Здесь произошло возгорание сажи в вытяжке. Поэтому посетителей заведения пришлось эвакуировать.