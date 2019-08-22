В Киеве горела пятиэтажка, есть жертва: фото и видео
Утром 22 августа в Соломенском районе столицы произошел пожар в многоэтажке. Огонь унес жизни 37-летней женщины.
Пожар вспыхнул на 3 этаже дома. Соседи рассказали, что с балкона выпрыгнул 27-летний мужчина и 29-летняя женщина.
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По предварительным данным у мужчины перелом верхней конечности, а у женщины – отравление угарным газом и ожоги тела 1-2 степени. Обоих молодых людей госпитализировали в больницы.
Одна женщина выбралась из квартиры самостоятельно, 2 людей спасли пожарные. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1982 года рождения.
В Киеве горела пятиэтажка / Фото: ГСЧС
В 6:32 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 15 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Причину пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранители.
В Киеве горела пятиэтажка: смотрите видео