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      В Киеве горела пятиэтажка, есть жертва: фото и видео

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      В Киеве горела пятиэтажка
      В Киеве горела пятиэтажка / kyiv.dsns.gov.ua

      Утром 22 августа в Соломенском районе столицы произошел пожар в многоэтажке. Огонь унес жизни 37-летней женщины.

      Пожар вспыхнул на 3 этаже дома. Соседи рассказали, что с балкона выпрыгнул 27-летний мужчина и 29-летняя женщина.

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      По предварительным данным у мужчины перелом верхней конечности, а у женщины – отравление угарным газом и ожоги тела 1-2 степени. Обоих молодых людей госпитализировали в больницы.

      Одна женщина выбралась из квартиры самостоятельно, 2 людей спасли пожарные. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1982 года рождения.

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      В Киеве горела пятиэтажка / Фото: ГСЧС

      В 6:32 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 15 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

      Причину пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранители.

      В Киеве горела пятиэтажка: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Пожар ГСЧС
      Источник: 24 канал
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