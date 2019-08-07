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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      В Киеве возле станции метро "Дарница" горели МАФы, подозревают поджог: фото и видео

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      В Днепровском районе Киева возле станции метро "Дарница", вспыхнул пожар кровли над павильонами рынка. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пострадавших в результате пожара нет.

      Некоторые очевидцы утверждают, что причиной пожара стал поджог, другие уверяют, что все из-за замыкания в сети, пишет "Киев оперативный".

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      На место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений, сообщает ГСЧС. По прибытии на место вызова, пожарные установили, что горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка площадью в 70 квадратных метров и огонь быстро распространялся.

      К ликвидации пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона.

      В 10:55 пожар удалось ликвидировать.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар ГСЧС Фотоновости
      Источник: 24 канал
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