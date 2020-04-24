В Киеве горело Байковое кладбище: причина

В столице на территории Байкового кладбища произошел пожар. Его спровоцировало сжигание мусора. Спасателям удалось потушить огонь, жертв и пострадавших нет.

О пожаре на территории Байкового кладбища сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Вечером 23 апреля поступила информация о пожаре на Байковом кладбище в Голосеевском районе Киева,

– говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели. Огнеборцы установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории Байкового кладбища. Общая площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

В течение часа пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало "занесение неизвестными постороннего источника зажигания (поджог)".

Спасатели напоминают, что из-за эпидемиологической ситуации с 17 апреля ограничено посещение всех кладбищ Киева.

Что известно о Байковом кладбище?Расположено в Голосеевском районе Киева. Памятник истории и культуры: один из старейших в городе, хоронить здесь начали еще в 1834 году. Площадь – 72,47 гектара. Закрыто для массовых захоронений.



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