В Киеве горело Байковое кладбище: причина
В столице на территории Байкового кладбища произошел пожар. Его спровоцировало сжигание мусора. Спасателям удалось потушить огонь, жертв и пострадавших нет.
О пожаре на территории Байкового кладбища сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Вечером 23 апреля поступила информация о пожаре на Байковом кладбище в Голосеевском районе Киева,
– говорится в сообщении.
На место прибыли спасатели. Огнеборцы установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории Байкового кладбища. Общая площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.
В течение часа пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало "занесение неизвестными постороннего источника зажигания (поджог)".
Спасатели напоминают, что из-за эпидемиологической ситуации с 17 апреля ограничено посещение всех кладбищ Киева.
Что известно о Байковом кладбище?Расположено в Голосеевском районе Киева. Памятник истории и культуры: один из старейших в городе, хоронить здесь начали еще в 1834 году. Площадь – 72,47 гектара. Закрыто для массовых захоронений.
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