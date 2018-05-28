В Киеве горит бывший кинотеатр: пожар сняли на фото и видео

В понедельник, 28 мая, в Киеве вспыхнул пожар в здании бывшего кинотеатра "Экран", который расположен возле метро "Житомирская" по адресу проспект Победы, 177. Черный и густой дым затянул все небо.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации издания, из здания выносят вещи, чрезвычайники пытаются ликвидировать огонь и предотвратить его перекидывание на расположенный рядом рынок. Без света остались все ближайшие киоски.

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Ответственный за здание кинотеатра мужчина рассказал, что сооружение могли умышленно поджечь.

На месте работают работники ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь.

Добавим, что кинотеатру "Экранум" уже 117 лет. Ранее его планировали реконструировать, однако проект законсервировали. На сегодня кинотеатр не работает.

Смотрите видео пожара в кинотеатре "Экран" в Киеве: