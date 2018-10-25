В Киеве горит киоск: жуткие видео с места происшествия
В четверг, 25 октября, в Киеве на Голосеевском проспекте загорелся киоск. Причина пожара и информация о пострадавших пока неизвестна.
На место уже выехали бойцы ГСЧС и патрульная полиция.
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Значительный участок проезжей части в дыму, видимость 4-5 метров.
Источник: 24 канал
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