Пожар в многоэтажке в Киеве потушили: фото и видео

Многоэтажка загорелась в Киеве 31 августа на улице Бережанской. Горели 200 квадратных метров утеплителя на фасаде строительства жилого комплекса "Бережанский" на Оболони.

Мчсникам удалось потушить пожар. С огнем боролись 6 единиц техники и 25 спасателей Киевского гарнизона.

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Очевидцы писали в соцсетях, что загорелось здание высотой более 30 этажей, поэтому спасателям было трудно потушить огонь на верхних этажах.

Кроме сгоревшего утеплителя на фасаде дома, в результате пожара было разбито несколько окон.

К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал. А причину возгорания пожара еще предстоит выяснить.



Пожар на Оболони / Фото kiev.sq.com.ua