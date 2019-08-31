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      Пожар в многоэтажке в Киеве потушили: фото и видео

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      Пожар на стройке в Киеве
      Пожар на стройке в Киеве / t.me/SmartInform

      Многоэтажка загорелась в Киеве 31 августа на улице Бережанской. Горели 200 квадратных метров утеплителя на фасаде строительства жилого комплекса "Бережанский" на Оболони.

      Мчсникам удалось потушить пожар. С огнем боролись 6 единиц техники и 25 спасателей Киевского гарнизона.

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      Очевидцы писали в соцсетях, что загорелось здание высотой более 30 этажей, поэтому спасателям было трудно потушить огонь на верхних этажах.

      Кроме сгоревшего утеплителя на фасаде дома, в результате пожара было разбито несколько окон.

      К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал. А причину возгорания пожара еще предстоит выяснить.

      Пожежа Київ Оболонь багатоповерхівка
      Пожар на Оболони / Фото kiev.sq.com.ua

      Пожежа Київ Оболонь фото
      Пожар на стройке в Киеве / Фото kiev.sq.com.ua

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Чрезвычайное происшествие ГСЧС
      Источник: 24 канал
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