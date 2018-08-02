В Киеве горит многоквартирный дом
Пожарные эвакуируют людей из жилой многоэтажки, используя пожарные лестницы.
Об этом сообщает ТСН.
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Отмечается, что пламя распространилось с 5 этажа до 8. Известно, что в результате пожара уже госпитализировали одного жителя дома.
На месте инцидента работают спасатели и медики.
Смотрите видео: В Киеве пылает жилая многоэтажка
Источник: 24 Канал
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