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      В Киеве горит склад лакокрасочных материалов: фото, видео

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      В Киеве горит склад лакокрасочных материалов / Фейсбук ГСЧС

      В Дарницком районе Киева произошел пожар на складе лакокрасочных материалов. Огонь распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров. На месте работают 65 спасателей.

      О серьезном пожаре в Киеве сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      В 14:50 в Дарницком районе столицы по улице Бориспольская, 9 произошло возгорание дров с распространением на одноэтажный склад,
      – говорится в сообщении.

      В помещении площадью 500 квадратных метров хранят лакокрасочные материалы.

      По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров. Тушат огонь 65 спасателей. Для этого привлекли 16 единиц техники.


      В Киеве горит склад лакокрасочных материалов / Пресс-служба ГСЧС

      По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.


      На месте пожара работают 65 спасателей / Пресс-служба ГСЧС

      Пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве: смотрите видео 

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Новости Киева Пожар
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