В Киеве горит склад лакокрасочных материалов: фото, видео
В Дарницком районе Киева произошел пожар на складе лакокрасочных материалов. Огонь распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров. На месте работают 65 спасателей.
О серьезном пожаре в Киеве сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В 14:50 в Дарницком районе столицы по улице Бориспольская, 9 произошло возгорание дров с распространением на одноэтажный склад,
– говорится в сообщении.
В помещении площадью 500 квадратных метров хранят лакокрасочные материалы.
По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров. Тушат огонь 65 спасателей. Для этого привлекли 16 единиц техники.
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов / Пресс-служба ГСЧС
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
На месте пожара работают 65 спасателей / Пресс-служба ГСЧС
Пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве: смотрите видео
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