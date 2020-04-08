В Киеве горит склад лакокрасочных материалов: фото, видео

В Дарницком районе Киева произошел пожар на складе лакокрасочных материалов. Огонь распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров. На месте работают 65 спасателей.

О серьезном пожаре в Киеве сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В 14:50 в Дарницком районе столицы по улице Бориспольская, 9 произошло возгорание дров с распространением на одноэтажный склад,

– говорится в сообщении.

В помещении площадью 500 квадратных метров хранят лакокрасочные материалы.

По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров. Тушат огонь 65 спасателей. Для этого привлекли 16 единиц техники.



В Киеве горит склад лакокрасочных материалов / Пресс-служба ГСЧС

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.



На месте пожара работают 65 спасателей / Пресс-служба ГСЧС

Пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве: смотрите видео

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