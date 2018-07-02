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В Киеве готовили пророссийскую провокацию против крымскотатарского народа, – СБУ

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Подконтрольные российской стороне украинские граждане должны были нанять для провокации людей, которые должны были выдавать себя за украинских националистов
Подконтрольные российской стороне украинские граждане должны были нанять для провокации людей, которые должны были выдавать себя за украинских националистов / Пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями пресекли в Киеве проведение пророссийской провокации, направленной против крымских татар и на разжигание межнациональной розни.

Об этом информируют в пресс-центре СБУ.

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По замыслу представителей зарубежных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-Деде", которая должна была состояться 1 июля текущего года в кинотеатре "Октябрь". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа, другая – разбрасывать листовки провокационного характера в зале среди зрителей.

провокація кримські татари сбу Провокаторы должны разбрасывать листовки в зале, где проходила презентация крымскотатарской ленты

Третья группа людей имела облить зеленкой инициаторов создания картины.

Правоохранителям удалось задержать организаторов во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания столицы. У них изъяли зеленку, провокационные листовки, а также – инструкции от иностранных кураторов.

сбу провокація Київ
Изъятые правоохранителями вещи

сбу провокація київ
Акция была направлена на разжигание межнациональной розни

В СБУ сообщают, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня этого года. В тот день, те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Полиция СБУ
Источник: 24 канал
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