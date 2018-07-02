В Киеве готовили пророссийскую провокацию против крымскотатарского народа, – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями пресекли в Киеве проведение пророссийской провокации, направленной против крымских татар и на разжигание межнациональной розни.

Об этом информируют в пресс-центре СБУ.

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По замыслу представителей зарубежных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-Деде", которая должна была состояться 1 июля текущего года в кинотеатре "Октябрь". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа, другая – разбрасывать листовки провокационного характера в зале среди зрителей.

Провокаторы должны разбрасывать листовки в зале, где проходила презентация крымскотатарской ленты

Третья группа людей имела облить зеленкой инициаторов создания картины.

Правоохранителям удалось задержать организаторов во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания столицы. У них изъяли зеленку, провокационные листовки, а также – инструкции от иностранных кураторов.



Изъятые правоохранителями вещи



Акция была направлена на разжигание межнациональной розни

В СБУ сообщают, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня этого года. В тот день, те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.