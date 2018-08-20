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В Киеве готовятся к параду: какие улицы будут перекрыты

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Подготовка к параду: какие улицы перекроют в Киеве
Подготовка к параду: какие улицы перекроют в Киеве / Апостороф

Из-за репетиции военного парада 20 и 22 августа в Киеве будут приостановлены определенные маршруты общественного транспорта и перекрыты центральные улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

С 15:00 20 августа будут приостановлены маршруты:

автобусов № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40а;

трамвая № 18

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С 19:00 до конца проезда техники приостановят маршруты :

автобусов № 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500

троллейбусов № 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н

трамваев № 11, 12, 16, 18, 19

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20 и 22 августа с 18:45 до окончания приготовлений к параду движение транспорта запретят на улице Большой Васильковской – Бессарабской площади – ул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Крещатик до Европейской площади. Кроме того, с 17:45 до окончания тренировок ограничат проезд транспорта на улице Маршала Рыбалко – Вячеслава Чорновола – выезд на просп. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

Также ограничат движение на самом месте репетиций по маршруту: Европейская площадь – Владимирский спуск – ул. Петра Сагайдачного – ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) – ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) – ул. Нижний Вал – Глубочицкий проезд – ул. В. Черновола просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (на встречной полосе) – площадь Победы (на встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

Теги: КГГА Транспорт День Независимости Новости Киева
Источник: 24 Канал
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