В Киеве говорили о "Тонких материях"

15 августа в столичной галерее Sky Art в рамках выставки "Тонкие материи" состоялся Artist Talk с талантливой молодой художницей Василисой Буряник из Львова.

Автор монументальных работ, выполненных из синтетических и натуральных тканей методами пришивания вприкреп, а также прожига и специальной печати на ткани, рассказала о концепции своих уникальных полотен. Кроме того, поделилась фактами успешных коллабораций между художниками и фэшн-дизайнерами, а также представила свое видение взаимодействия современных украинских авторов и известных брендов одежды.

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Работы Василисы полны интересных сюжетов о мифических существах. Они как бы отражают творчески неисчерпаемый мир фауны и флоры. Тема – в тренде современности. Так же, как и взаимодействие художественного концептуального искусства и моды, – говорит директор Sky Art Foundation Юлия Островская.

Напоминаем, что выставка "Тонкие материи" продлится до 20 августа, вход для желающих – свободный.

Кто такая Василиса Буряник?

Художница родилась в 1985 году на Закарпатье. В 2010-м окончила Львовскую национальную академию искусств, отделение художественного текстиля. Принимала участие в многочисленных национальных и международных выставках, пленэрах и резиденциях. На ее счету пять индивидуальных проектов и более 20-ти групповых. Участник стипендиальной программы Министра культуры и наследия Республики Польша Gaude Polonia в 2013 году.