В Киеве группа грузин попытались ограбить квартиру, однако совершили массовое ДТП: фото

В Киеве задержали группу иностранцев, которые попытались ограбить квартиру и устроили аварию / Коллаж 24 канал

В Киеве на улице Бальзака (Троещина) 4 иностранцев попытались ограбить квартиру, не зная, что внутри находится хозяин квартиры. Последний оказал сопротивление злоумышленникам и вызвал полицию.