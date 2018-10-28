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      В Киеве группа грузин попытались ограбить квартиру, однако совершили массовое ДТП: фото

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      В Киеве задержали группу иностранцев, которые попытались ограбить квартиру и устроили аварию
      В Киеве задержали группу иностранцев, которые попытались ограбить квартиру и устроили аварию / Коллаж 24 канал

      В Киеве на улице Бальзака (Троещина) 4 иностранцев попытались ограбить квартиру, не зная, что внутри находится хозяин квартиры. Последний оказал сопротивление злоумышленникам и вызвал полицию.

      Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

      Согласно сообщению, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, однако водитель Mercedes не справился с управлением и подбил 5 авто. После этого водителю пришлось остановиться.

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      Всех подозреваемых задержали. По предварительным данным, злоумышленники являются гражданами Грузии.

      На месте работали следователи и патрульные полицейские.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Грузии Ограбления
      Источник: 24 Канал
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