В Киеве группа грузин попытались ограбить квартиру, однако совершили массовое ДТП: фото
В Киеве на улице Бальзака (Троещина) 4 иностранцев попытались ограбить квартиру, не зная, что внутри находится хозяин квартиры. Последний оказал сопротивление злоумышленникам и вызвал полицию.
Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.
Согласно сообщению, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, однако водитель Mercedes не справился с управлением и подбил 5 авто. После этого водителю пришлось остановиться.
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Всех подозреваемых задержали. По предварительным данным, злоумышленники являются гражданами Грузии.
На месте работали следователи и патрульные полицейские.
Источник: 24 Канал
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