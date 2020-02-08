В Киеве группа мошенников присвоила недвижимость на сумму 170 миллионов гривен: детали

Преступная группа действовала в столице, среди ее участников – бывший директор "Киевфонда" и экс-начальник юридического отдела этого же предприятия. За несколько лет мошенники завладели недвижимостью в Киеве на крупную сумму денег.

Мошенническую схему разработали в период с 2015 по 2017 год. Для этого использовали поддельные правоустанавливающие документы, печати и бланки, а также – привлекали подставных жителей оккупированных территорий Луганщины. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Какие здания оказались среди присвоенного имущества:

Административное здание Государственной налоговой инспекции на улице Сечевых Стрельцов – площадь 1386 квадратных метров;

Здание общежития на улице Коперника – площадь 2086 квадратных метров;

20 помещений общественных туалетов СВКП "Киевводфонд";

Здание бывшего детского санатория "Победа".

Своими действиями группа преступников нанесла ущерб государству на свыше 170 миллионов гривен. Часть объектов на сумму в 100 миллионов гривен уже вернули государству. Сейчас принимаются меры по возврату другого имущества,

– отмечают в прокуратуре.

В суд уже направили обвинительный акт в отношении злоумышленников. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.