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      В Киеве группа мошенников присвоила недвижимость на сумму 170 миллионов гривен: детали

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      Мошенники присвоили недвижимость в Киеве на сумму 170 миллионов гривен / Иллюстративное фото

      Преступная группа действовала в столице, среди ее участников – бывший директор "Киевфонда" и экс-начальник юридического отдела этого же предприятия. За несколько лет мошенники завладели недвижимостью в Киеве на крупную сумму денег.

      Мошенническую схему разработали в период с 2015 по 2017 год. Для этого использовали поддельные правоустанавливающие документы, печати и бланки, а также – привлекали подставных жителей оккупированных территорий Луганщины. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

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      Какие здания оказались среди присвоенного имущества:

      • Административное здание Государственной налоговой инспекции на улице Сечевых Стрельцов – площадь 1386 квадратных метров;
      • Здание общежития на улице Коперника – площадь 2086 квадратных метров;
      • 20 помещений общественных туалетов СВКП "Киевводфонд";
      • Здание бывшего детского санатория "Победа".

      Своими действиями группа преступников нанесла ущерб государству на свыше 170 миллионов гривен. Часть объектов на сумму в 100 миллионов гривен уже вернули государству. Сейчас принимаются меры по возврату другого имущества,
      – отмечают в прокуратуре.

      В суд уже направили обвинительный акт в отношении злоумышленников. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Криминальные новости Прокуратура Киева Мошенничество Новости Киева
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