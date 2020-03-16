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      В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро

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      В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен из-за возможности распространения коронавируса.

      Соответствующее решение приняла Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера, сообщил в телеграме депутат Алексей Гончаренко.

      Важно В Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки

      Владимир Зеленский в эфире ICTV заявил, что не нужно ожидать увеличения количества подтвержденных случаев заболеванием, а закрывать все, что можно, где есть большое скопление людей.

      Честно, как человек, а не президент, я бы хотел, чтобы все уже были дома. Это лучший вариант борьбы с коронавирусом,
      – прокомментировал возможный транспортный коллапс Зеленский.

      В то же время президент предложил пользоваться маршрутками, такси, трамваями и троллейбусами в случае необходимости. Зеленский также предложил ходить пешком.

      Сейчас на закрытом заседании Кабмина решается вопрос об усилении карантина на всей территории Украины. Собираются закрыть закрыть рестораны, кафе, ТРЦ, салоны красоты, запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, в том числе и церемонии и обряды в церквях.

      Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок
      • Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

      коронавірус карантин що не можна робити обмеження
      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Метро Новости Киева Новости Харькова Новости Днепра
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