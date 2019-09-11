В Киеве хотят до конца года запретить новое строительство: что об этом известно
Киевский городской совет хочет ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице.
Соответствующий проект решения появился на сайте Киевсовета 10 сентября.
Что предполагает документ? До 31 декабря должна быть проведена инвентаризация объектов нового строительства или реконструкция с изменением внешних параметров зданий на территории столицы.
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Результаты такой проверки должны быть доступны для общественности на сайте Центра мониторинга застройки города Киева.
Проектом также предлагают ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации – то есть приостановить любое новое строительство.
Что будет запрещено на период действия моратория:
– Департаменту градостроительства и архитектуры запретят выдавать градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов строительства;
– КГГА и ее структурные подразделения, коммунальные предприятия, учреждения и организации не смогут выдавать какие-либо разрешения на строительство;
– Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля – регистрировать сообщения о начале подготовительных работ или строительства, о готовности объекта к эксплуатации, а также разрешения на выполнение строительных работ.
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Действие этого решения не будет распространяться на новое строительство или реконструкцию объектов социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры, а также на объекты, которые находятся в аварийном состоянии или строящиеся или реконструируемые по заказу органов государственной или местной власти на землях государственной или коммунальной власти.
На данный момент проект решения находится на рассмотрении комиссии.