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      В Киеве хотят до конца года запретить новое строительство: что об этом известно

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      Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительство
      Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительство / Соцсети

      Киевский городской совет хочет ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице.

      Соответствующий проект решения появился на сайте Киевсовета 10 сентября.

      Что предполагает документ? До 31 декабря должна быть проведена инвентаризация объектов нового строительства или реконструкция с изменением внешних параметров зданий на территории столицы.

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      Результаты такой проверки должны быть доступны для общественности на сайте Центра мониторинга застройки города Киева.

      Проектом также предлагают ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации – то есть приостановить любое новое строительство.

      Что будет запрещено на период действия моратория:

      – Департаменту градостроительства и архитектуры запретят выдавать градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов строительства;

      – КГГА и ее структурные подразделения, коммунальные предприятия, учреждения и организации не смогут выдавать какие-либо разрешения на строительство;

      – Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля – регистрировать сообщения о начале подготовительных работ или строительства, о готовности объекта к эксплуатации, а также разрешения на выполнение строительных работ.

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      Действие этого решения не будет распространяться на новое строительство или реконструкцию объектов социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры, а также на объекты, которые находятся в аварийном состоянии или строящиеся или реконструируемые по заказу органов государственной или местной власти на землях государственной или коммунальной власти.

      На данный момент проект решения находится на рассмотрении комиссии.

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      Теги: Строительство КГГА Киеврада Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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