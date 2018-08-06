В Киеве хотят переименовать арку, метро и бульвар Дружбы народов: известно почему

На сайте КГГА зарегистрировали петицию о переименовании арки, бульвара и метро Дружбы народов. Автор считает теперешнее название идеологическим термином СССР.

Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА.

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Ее автор, Артем Карелин, считает, что термин "дружба народов" является идеологическим и советским.

Дружба народов – это идеологический термин СССР, который, к счастью, уже не актуален. А названия остались (и бесят). Давайте переименуем места, названные в честь Дружбы народов, в просто Дружбы. Дружбы между людьми, а не народами. Тогда они станут бульваром Дружбы, станцией метро Дружбы и аркой Дружбы,

– написал мужчина.

Среди преимуществ изменения автор называет такое сокращение более эффективным в замене названий на информационных носителях, потому что где-то можно будет просто изъять слово "народов". Например, в наиболее дорогом для замены названия месте – на станции метро.

Петиция появилась на сайте КГГА 1 августа, пока что за нее проголосовали всего 6 человек.