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      В Киеве храм при главном военном госпитале покинул УПЦ МП и перешел в ПЦУ

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      В Киеве храм при главном военном госпитале перешел в ПЦУ
      В Киеве храм при главном военном госпитале перешел в ПЦУ / Фото из открытых источников

      Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале в Киеве перешел из УПЦ Московского патриархата в единую Православную церковь Украины.

      Об этом сообщает "5 канал".

      Читайте также: "Не могут принадлежать русской церкви": как Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут к ПЦУ

      Предложение перейти в новосозданную церковь озвучил сам священник храма, а потом его единодушно поддержали прихожане.

      Храм расположен на территории Главного военного клинического госпиталя. К нему часто приходят ветераны АТО и военнослужащие, которые сейчас защищают страну на передовой Донбасса. Именно поэтому, местная община и приняла решение перейти в ПЦУ.

      "Эта церковь, я в нее хожу с 1998 года. Мы собирали ее все вместе, как говорится, всем миром. Тогда мы еще не понимали то значение, которое она приобретет в будущем. Фактически, вопросы войны и мира - он тогда так не ощущался", – рассказал один из верующих.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Вместе с тем в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?​
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Религия УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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