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В Киеве художников выселяют на улицу, в ответ они поселились в галерее

29 Читати новину українською
Художники встали на защиту Educatorium
Художники встали на защиту Educatorium / Соцсети

В начале августа в Киеве центр Educatorium закрыли из-за того, что художники не могли оплачивать аренду по повышенным тарифам. В ответ художники "Вещественного доказательства" начали одноименную акцию протеста, взяв "под контроль" здание до выполнения их требований.

Ранее члены художественного пространства "Вещественное доказательство" активно сотрудничали с Educatorium. Там художники устраивали персональные и коллективные выставки, творческие дискуссии и мастер-классы.

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Так, чтобы поддержать галеристов, "Вещественное доказательство" и общественное объединение "Рейтарское сообщество" инициировали ряд проектов против незаконного завладения объектами недвижимости и застройки исторической части Киева.

Члены "Вещественного доказательства" уверяют, что под угрозой выселения оказались и другие культурные институции, расположенные по адресу Рейтарская 8-Б.

Как стало известно, здание на Рейтарской 8-Б признано вещественным доказательством согласно постановлению от 31 октября 2017 года. Поэтому мы берем под контроль коммунальное здание до исполнения судебного решения и наших требований!
– заявили в галерее.

Речь идет о постановлении суда, по которому Фемида признает здание вещественным доказательством по делу о незаконном отчуждении имущества по  цене ниже рыночной.

Одно из главных их требований – заповедная зона по улице Рейтарской и в Георгиевском переулке должна быть неприкосновенной. Кроме того, в помещении должен функционировать художественный центр, который будет находиться под контролем самих галеристов.

Указанное здание на Рейтарской, 8-Б расположено в пределах зоны "Софии Киевской", где определены ограничения относительно строительства.

Что такое "Вещественное доказательство"?
Это художественная галерея, созданная на месте культурной лаборатории Educatorium в Киеве усилиями ее поклонников и всех неравнодушных к судьбе художественного сообщества на Георгиевском переулке, 11 и улице Рейтарской, 8б, которое оказалось под угрозой уничтожения.

Теги: Новости Киева Исскусство Новости культуры
Источник: 24 Канал
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