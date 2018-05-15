В Киеве хулиганы залили фонтан моющим средством: фото

В Подольском районе Киева 13 мая вандалы залили фонтан моющим средством. Поэтому коммунальной службе пришлось его отключить для промывки.

Об этом сообщил сайт "Сегодня".

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Такая ситуация произошла в воскресенье с фонтаном на улице Сагайдачного, в понедельник он не работал.

Любимое дело вандалов – налить моющих средств в фонтан. Однако мы вынуждены после такого фонтан выключать, промывать и только потом снова запускать,

– заявили в КО "Киевгорстрой".

К слову, вандалы разрисовали стену Кузьмы Скрябина в Одессе. Со слов очевидцев, инцидент произошел ночью. Но неравнодушные одесситы оперативно отмыли стену, посвященную лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.