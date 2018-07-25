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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся

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ДТП в Киеве с участием Кирилла Островского на Hummer
ДТП в Киеве с участием Кирилла Островского на Hummer / Коллаж 24 канал

В сети поднялась волна возмущения из-за ДТП в Киеве, в котором водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский насмерть сбил десятилетнюю девочку и пытался скрыться с места происшествия. Так, немало пользователей социальных сетей считают, что над водителем стоило совершить самосуд, а также – что мужчина откупится от правоохранителей.

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем автомобиля Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

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Отметим, что некоторые пользователи социальных сетей сравнивают смертельную аварию в Киеве с трагическим ДТП, которое случилось в Харькове в октябре 2017 года. Тогда в результате столкновения двух авто погибли 6 человек. Интернет-юзеры считают, что участник киевской аварии Островский избежит наказания, как и участница харьковского ДТП Алена Зайцева, дело которого тянется уже 9 месяцев.

 

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы ДТП з Hummer у Киеве Аварии и ДТП Новости Киева Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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