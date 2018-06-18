В Киеве и еще нескольких городах Украины прекращена трансляция телеканала UA: Первый

Телеканал UA: Первый прекратил аналоговую трансляцию в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Изюме, Белополье и Ковеле.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала UA: Первый в официальном заявлении.

Читайте также: У ведущего Тимура Мирошниченко родилась дочь

Как отмечается в заявлении, трансляция речи прекращена из-за неуплаты со стороны ОАО "НСТУ".

С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе обращают внимание на то, что в этом году на финансирование всех трансляций НСТУ выделено вдвое меньше бюджета, чем гарантировано законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Для оплаты всех трансляций необходимо 340 миллионов гривен в год, в то время, как в государственном бюджете на 2018 год выделенная сумма составляет лишь 776 563 гривны.

Отмечается, что НСТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за незаконного недофинансирования, и предупреждала о возможных последствиях такого решения.

"Концерн РРТ проинформировал НСТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA: ПЕРВЫЙ будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", – сообщает пресс-служба.

Пресс-служба информирует, что зрители, которые проживают в городах, где отключено аналоговое вещание, могут смотреть UA: Первый в цифровом формате, а также в кабельных сетях и в интернете.