17:20
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве и еще нескольких городах Украины прекращена трансляция телеканала UA: Первый

181 Читати новину українською
UA: Первый прекратил аналоговую трансляцию в 9 городах Украины
UA: Первый прекратил аналоговую трансляцию в 9 городах Украины / Скриншот

Телеканал UA: Первый прекратил аналоговую трансляцию в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Изюме, Белополье и Ковеле.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала UA: Первый в официальном заявлении.

Читайте также: У ведущего Тимура Мирошниченко родилась дочь

Как отмечается в заявлении, трансляция речи прекращена из-за неуплаты со стороны ОАО "НСТУ".

С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 миллиона гривен,
– говорится в сообщении.

В пресс-службе обращают внимание на то, что в этом году на финансирование всех трансляций НСТУ выделено вдвое меньше бюджета, чем гарантировано законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Для оплаты всех трансляций необходимо 340 миллионов гривен в год, в то время, как в государственном бюджете на 2018 год выделенная сумма составляет лишь 776 563 гривны.

Отмечается, что НСТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за незаконного недофинансирования, и предупреждала о возможных последствиях такого решения.

"Концерн РРТ проинформировал НСТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA: ПЕРВЫЙ будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", – сообщает пресс-служба.

Пресс-служба информирует, что зрители, которые проживают в городах, где отключено аналоговое вещание, могут смотреть UA: Первый в цифровом формате, а также в кабельных сетях и в интернете.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
сегодня, 17:01 Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
Дід Панас 175
Россия готовит "полномасштабную атаку" в Украине, – организатор "убийства" Бабченко
сегодня, 15:00 Россия готовит "полномасштабную атаку" в Украине, – организатор "убийства" Бабченко
629
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
сегодня, 16:02 Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
Інна Жолобович 130
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сегодня, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 1026
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук