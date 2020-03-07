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      В Киеве и Одессе "заминировали" сразу несколько общественных мест

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      В полицию Киева и Одессы 7 марта пришли сообщения о заминировании общественных мест, в том числе торговых центров, гостиниц, больниц и вокзалов.

      В полицию Одессы поступило несколько сообщений о заминировании, отметили на сайте Нацполиции.

      Обратите внимание Пьяный мужчина сообщил о взрывчатке в супермаркете Харькова, но это было мясо

      Сейчас людей эвакуировали, а общественные места временно закрыли для посетителей. Правохранители вместе со спасателями ищут взрывчатки, однако, сообщения могут быть фейковыми.

      В столичный отдел Нацполиции поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Оттуда эвакуировали весь персонал и пассажиров. На место прибыли правоохранители.

      Важно! В Украине предусмотрено наказание за сообщение о псевдоминировании. Если фейкового минера задержат, то ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы. В то же время Кабмин намерен ужесточить ответственность за ложное сообщение о минировании зданий.

      К слову, 26 февраля полиция получила сообщение о заминировании Харьковского политехнического института. Взрывотехники и кинологи обследовали 300 квадратных метров помещений и 500 квадратных метров прилегающей территории, однако взрывчатки так и не нашли.

      Полнолуние в марте 2020: дата
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Полиция Взрыв Новости Киева Фейковые заминирования
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