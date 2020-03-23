В Киеве инкассаторский бус столкнулся с легковушкой: есть погибшие – фото
В Дарницком районе Киева произошло ужасное ДТП. Столкнулись Chevrolete Aveo и инкассаторский бус Volkswagen. В результате погибли два человека.
Авария произошла на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади. Об этом сообщает "Эспрессо".
Обратите внимание Известный украинский легкоатлет Дмитренко попал в жуткое ДТП и нуждается в помощи
Примерно в 3:30 возле города Славутич по непонятным причинам столкнулись Chevrolete Aveo и инкассаторский бус Volkswagen,
– говорится сообщении.
В результате ДТП погиб 34-летний водитель Chevrolete и пассажирка авто, женщина в возрасте 25 – 30 лет. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью инструментов деблокировали тела.
Водитель и пассажирка Chevrolete погибли на месте / Фото "Эспрессо"
В Volkswagen был только 44-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести забрала скорая.
На месте работают патрульные и следователи.
Выбор редакции
-
Главные новости 22 марта: фейк о выздоровлении от коронавируса, совещание Зеленскогосегодня , 08:00
-
Ужасная авария с украинским спортсменом, перенос Олимпиады: топ-новости спорта 22 мартасегодня , 07:35
-
Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствиясегодня , 07:02