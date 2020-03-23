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      В Киеве инкассаторский бус столкнулся с легковушкой: есть погибшие – фото

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      Смертельное ДТП в Киеве / espreso.tv

      В Дарницком районе Киева произошло ужасное ДТП. Столкнулись Chevrolete Aveo и инкассаторский бус Volkswagen. В результате погибли два человека.

      Авария произошла на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади. Об этом сообщает "Эспрессо".

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      Примерно в 3:30 возле города Славутич по непонятным причинам столкнулись Chevrolete Aveo и инкассаторский бус Volkswagen,
      – говорится сообщении.

      В результате ДТП погиб 34-летний водитель Chevrolete и пассажирка авто, женщина в возрасте 25 – 30 лет. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью инструментов деблокировали тела.


      Водитель и пассажирка Chevrolete погибли на месте / Фото "Эспрессо"

      В Volkswagen был только 44-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

      На месте работают патрульные и следователи.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Постраждалі Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
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