В Киеве инкассаторский бус столкнулся с легковушкой: есть погибшие – фото

В Дарницком районе Киева произошло ужасное ДТП. Столкнулись Chevrolete Aveo и инкассаторский бус Volkswagen. В результате погибли два человека.

Авария произошла на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади. Об этом сообщает "Эспрессо".

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Примерно в 3:30 возле города Славутич по непонятным причинам столкнулись Chevrolete Aveo и инкассаторский бус Volkswagen,

– говорится сообщении.

В результате ДТП погиб 34-летний водитель Chevrolete и пассажирка авто, женщина в возрасте 25 – 30 лет. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью инструментов деблокировали тела.



Водитель и пассажирка Chevrolete погибли на месте / Фото "Эспрессо"

В Volkswagen был только 44-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

На месте работают патрульные и следователи.