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В Киеве иномарка протаранила автомобиль с младенцем внутри: видео

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ДТП в Киеве
ДТП в Киеве / Кадр с видео

В воскресенье утром, 29 июля, около 4:10 в Киеве на проспекте Академика Палладина столкнулись два автомобиля. Так, водитель Audi A4 въехал в KIA Sportage, в котором находилась семья с младенцем.

Об этом сообщает "Информатор" в Facebook.

На опубликованном видео говорится, что автомобиль KIA остановился на красный сигнал светофора напротив супермаркета NOVUS. В то время в направлении "Академгородка" ехала Audi A4, водитель которого на полной скорости потерял управление и протаранил KIA Sportage.

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В KIA находилась семья с 4-месячным ребенком. В результате аварии в больницу попали трое людей. По предварительным данным, младенец не пострадал, однако его тоже забрали в больницу для обследования.

На место аварии прибыли спасатели, чтобы извлечь из Audi пострадавшего водителя. Однако мужчина самостоятельно выбрался из транспорта до приезда мчсников.

По информации ресурса, от водителя Audi было слышно запах алкоголя, а пассажиры этого авто сбежали при первой возможности. Их поймали правоохранители, однако никаких запрещенных препаратов они не нашли. После осмотра, этих людей передали медикам.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, 4 кареты "скорых" и спасатели. Подробности ДТП выясняются.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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