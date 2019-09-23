17:40
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Киеве иностранцы стреляли в полицейских: фото, видео

      87 Читати новину українською
      Задержаны трое подозреваемых в стрельбе в Киеве
      Задержаны трое подозреваемых в стрельбе в Киеве / kyiv.npu.gov.ua

      В Оболонском районе Киева ночью 23 сентября иностранец стрелял в полицейских. Мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

      Правоохранители, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек, рассказали в Нацполиции. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять.

      Обратите внимание! В Киеве произошла стрельба между водителями: фото

      В сторону спецназовцев было сделано семь выстрелов, после чего компания начала разбегаться. Трех правонарушителей задержали. Ими оказались граждане другой страны. К тому же, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

      Смотрите видео задержания группы иностранцев:

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

      Смотрите также: Полицейские подрались с киевлянами из-за беседок: видео


      Полицейские задержали группу лиц в Киеве


      Задержанные оказались иностранцами

      Похожая ситуация недавно произошла в Дарницком районе столицы в ночь на 16 сентября. Там около 1 ночи сотрудник полка полиции спецназначения сцепился с группой молодых людей: схватка завершилась стрельбой, задержанием и госпитализацией некоторых ее участников.

      blog_ava
      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      сегодня
      20149
      Теги: Полиция Новости Украины Оружие Криминал Криминальные новости Новости Киева Стрельба
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 607
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 659
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 186
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 433
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сегодня , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 581
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук