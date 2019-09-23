В Киеве иностранцы стреляли в полицейских: фото, видео

В Оболонском районе Киева ночью 23 сентября иностранец стрелял в полицейских. Мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

Правоохранители, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек, рассказали в Нацполиции. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять.

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В сторону спецназовцев было сделано семь выстрелов, после чего компания начала разбегаться. Трех правонарушителей задержали. Ими оказались граждане другой страны. К тому же, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Смотрите видео задержания группы иностранцев:

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Полицейские задержали группу лиц в Киеве



Задержанные оказались иностранцами

Похожая ситуация недавно произошла в Дарницком районе столицы в ночь на 16 сентября. Там около 1 ночи сотрудник полка полиции спецназначения сцепился с группой молодых людей: схватка завершилась стрельбой, задержанием и госпитализацией некоторых ее участников.