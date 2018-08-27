В Киеве иностранец бросил под дверь квартиры боевую гранату: детали

Мужчина бросил гранату под дверь квартиры бывшей сожительницы, пытаясь запугать ее семью.

Об этом сообщила полиция Киева.

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В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в дежурную часть полиции Голосеевского района поступило сообщение о том, что у входной двери квартиры одного из домов на улице Академика Заболотного лежит предмет, похожий на гранату. Иностранного гражданина арестовали без права на залог.

На месте происшествия правоохранители обнаружили гранату Ф-1, которая была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия двери. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 44-летнего иностранца.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2. ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.