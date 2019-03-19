В Киеве иностранец избил женщин-цыган, которые обокрали его: видео 18+

В Киеве темнокожий иностранец избил женщин цыганской национальности, которые попытались его обокрасть, но попались на горячем. Разборки зафиксировали на видео и опубликовали в сети.

"Это разборка между иностранцем и женщинами, которые этого иностранца обокрали. Правильно поступил или надо было дождаться полиции?", – говорится в подписи к видео в Facebook-сообществе "Киев оперативный"

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На записи видно, как возмущенный мужчина дергает, копает и валит на землю одну из ромок. Женщина кричит, однако обещает больше на повторять своего поступка.

В комментариях к публикации большинство людей поддержали поступок иностранца.