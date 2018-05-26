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В Киеве иностранные торговцы избили пенсионера: в сети поднялся скандал

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В Киеве на рынке иностранные торговцы избили пожилого мужчину
В Киеве на рынке иностранные торговцы избили пожилого мужчину / volyn.com.ua

26 мая на столичном рынке группа иностранных торговцев избила пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь пострадавшего Елена Стойко.

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На видео – мой папа, военный пенсионер. На рынке (метро Лесная) он вступился за женщину. Она с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на нее и начал угрожать. Мой папа в этот момент проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец и находишься в Украине,
– написала дочь потерпевшего.

По ее словам, продавец переключил внимание на ее отца, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда пенсионер вызвал полицию и сказал, что будет выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.

"Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы!" – отметила женщина.

Она также добавила, что у ее отца после схватки диагностировали перелом носа и высокое давление. Банда иностранцев, в свою очередь, исчезла с места событий, а пожилого мужчину и очевидцев правоохранители забрали в отделение, где они предоставили показания.

К сообщению дочь пострадавшего пенсионера добавила видео, на котором видно, как группа иностранных торговцев спорит с военным пенсионером, а потом один из них наносит ему удар.

"Какой мужественный человек ваш папа", "На той Лесной как на помойке", "Негодяи!", – прокомментировали видео пользователи соцсети.

В Киеве на рынке иностранные торговцы избили пожилого мужчину

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 канал
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