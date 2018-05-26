В Киеве иностранные торговцы избили пенсионера: в сети поднялся скандал
26 мая на столичном рынке группа иностранных торговцев избила пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь пострадавшего Елена Стойко.
Читайте также: Один из участников избиения Найема уже получил водительские права
На видео – мой папа, военный пенсионер. На рынке (метро Лесная) он вступился за женщину. Она с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на нее и начал угрожать. Мой папа в этот момент проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец и находишься в Украине,
– написала дочь потерпевшего.
По ее словам, продавец переключил внимание на ее отца, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда пенсионер вызвал полицию и сказал, что будет выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.
"Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы!" – отметила женщина.
Она также добавила, что у ее отца после схватки диагностировали перелом носа и высокое давление. Банда иностранцев, в свою очередь, исчезла с места событий, а пожилого мужчину и очевидцев правоохранители забрали в отделение, где они предоставили показания.
К сообщению дочь пострадавшего пенсионера добавила видео, на котором видно, как группа иностранных торговцев спорит с военным пенсионером, а потом один из них наносит ему удар.
"Какой мужественный человек ваш папа", "На той Лесной как на помойке", "Негодяи!", – прокомментировали видео пользователи соцсети.
В Киеве на рынке иностранные торговцы избили пожилого мужчину