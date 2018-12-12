В Киеве интересно стартовали чемпионаты Украины по шахматам

11 декабря в Киеве начались мужской и женский чемпионаты Украины-2018 по шахматам.

В каждом турнире играют по 10 участников. У мужчин 1-й тур выдался не очень результативным – лишь одна результативная партия и четыре ничьих. Зато единственная победа оказалась очень эффектной – харьковчанин Александр Ковчан провел яркую атаку против земляка – двукратного чемпиона Украины Антона Коробова.

В то же время, женщины порадовали зрителей боевой игрой: только две партии завершились миром, а три – результативно. Отличились чемпионка Украины-2017 Юлия Осьмак, чемпионка-2009 Евгения Долуханова и молодая талантливая шахматистка Елена Мартинкова.

ЧУ-2018. 1-й тур

Мужчины. Ковчан – Коробов – 1:0, Богданович – Баклан, Голубка – Бернадский, Кузубов – Портных, Моисеенко – Пономарев – все ничьи.

Женщины. Должикова – Осьмак – 0:1, Бердник – Долуханова – 0:1, Мартынкова – бабник-1: 0, Шпанко-Рохмангулова, Букса-Гапоненко-ничьи.

Сегодня, 12 декабря, на чемпионатах состоится 2-й тур. Смотреть за партиями онлайн можно здесь.

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