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      В Киеве исчезла несовершеннолетняя: полиция просит о помощи

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      В Киеве разыскивают пропавшую школьницу
      В Киеве разыскивают пропавшую школьницу / Колаж 24 канал

      В субботу, 3 ноября, стало известно, что в Киеве исчезла 14-летняя школьница Ольга Тетюева. Полиция просит помочь в поисках девушки.

      Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице розыска детей полиции в Киеве.

      "Внимание, розыск! Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Тетюева Ольга Александровна, 27.02.2004 года рождения", – говорится в сообщении.

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      Правоохранители также обратились к украинцам с просьбой, чтобы при наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка, люди сообщали по телефону 102.

      Полиция также опубликовала фото пропавшей Ольги.

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Киева
      Источник: 24 канал
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