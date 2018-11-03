В Киеве исчезла несовершеннолетняя: полиция просит о помощи

В субботу, 3 ноября, стало известно, что в Киеве исчезла 14-летняя школьница Ольга Тетюева. Полиция просит помочь в поисках девушки.

Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице розыска детей полиции в Киеве.

"Внимание, розыск! Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Тетюева Ольга Александровна, 27.02.2004 года рождения", – говорится в сообщении.

Читайте также: Отравление в Солсбери: таинственно исчез жених дочери Сергея Скрипаля

Правоохранители также обратились к украинцам с просьбой, чтобы при наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка, люди сообщали по телефону 102.

Полиция также опубликовала фото пропавшей Ольги.