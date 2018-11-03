В Киеве исчезла несовершеннолетняя: полиция просит о помощи
В субботу, 3 ноября, стало известно, что в Киеве исчезла 14-летняя школьница Ольга Тетюева. Полиция просит помочь в поисках девушки.
Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице розыска детей полиции в Киеве.
"Внимание, розыск! Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Тетюева Ольга Александровна, 27.02.2004 года рождения", – говорится в сообщении.
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Правоохранители также обратились к украинцам с просьбой, чтобы при наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка, люди сообщали по телефону 102.
Полиция также опубликовала фото пропавшей Ольги.
Источник: 24 канал
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