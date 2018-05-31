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В Киеве ищут мальчика, который нырнул под воду и исчез

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В Киеве ищут мальчика, который нырнул под воду и исчез
/ Фото пресс-службы ГСЧС

В Киеве возле острова Труханов спасатели проводят поиски мальчика, который нырнул под воду и исчез.

Об этом сообщают столичные спасатели.

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"30 мая в 15:18 к спасателям ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в районе Пешеходного моста под воду нырнул мальчик и исчез. Как стало известно на месте вызова, мальчик 2004 года рождения купался в районе Пешеходного моста неподалеку от острова Труханов, нырнул под воду и обратно не вынырнул", – говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что в тот же день было обследовано 6000 квадратных метров акватории реки Днепр. Поиски результата не дали.

31 мая для поиска парня привлечены водолазы Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве и водолазы КГГА,
– добавляют спасатели.

Сейчас водолазы обследуют акваторию реки Днепр под Пешеходным мостом. Поисковые работы будут продолжаться в течение светлого времени суток.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 30 мая, в результате трагических случаев на воде на территории Волыни, Винницкой, Тернопольской области и в Киеве погибли 5 детей.


 

Теги: Дети ГСЧС Новости Киева
Источник: 24 Канал
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