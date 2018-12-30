В Киеве из Днепра достали обмороженное тело мужчины

Днем 29 декабря в Киеве на Русановской набережной, которая располагается в Днепровском районе столицы, из реки Днепр спасатели вытащили скованное льдом тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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По словам спасателей, к ним поступило сообщение об обнаруженном теле утопленника в реке Днепр, а затем они отправились на место вызова.

"Прибыв к месту вызова было установлено, что на расстоянии одного километра от берега в воде находились скованное льдом тело мужского пола. Спасатели достали тело мужчины из воды и передали его правоохранительным органам", – отметили в ГСЧС.

Добавим, что инцидентом сейчас занимаются правоохранители. Представители полиции, в частности, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, в середине ноября в Одессе на одном из местных пляжей морская волна смыла с пирса молодую девушку. К сожалению, в итоге она утонула.