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      В Киеве из Днепра достали обмороженное тело мужчины

      28 Читати новину українською
      Скованное льдом тело утопленника вытащили из Днепра в Киеве
      Скованное льдом тело утопленника вытащили из Днепра в Киеве / Соцсети

      Днем 29 декабря в Киеве на Русановской набережной, которая располагается в Днепровском районе столицы, из реки Днепр спасатели вытащили скованное льдом тело мужчины.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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      По словам спасателей, к ним поступило сообщение об обнаруженном теле утопленника в реке Днепр, а затем они отправились на место вызова.

      "Прибыв к месту вызова было установлено, что на расстоянии одного километра от берега в воде находились скованное льдом тело мужского пола. Спасатели достали тело мужчины из воды и передали его правоохранительным органам", – отметили в ГСЧС.

      Добавим, что инцидентом сейчас занимаются правоохранители. Представители полиции, в частности, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

      Напомним, в середине ноября в Одессе на одном из местных пляжей морская волна смыла с пирса молодую девушку. К сожалению, в итоге она утонула.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы ГСЧС
      Источник: 24 канал
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