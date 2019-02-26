В Киеве из Днепра вытащили труп мужчины

В Дарницком районе Киева на улице Приозерной спасатели достали из воды тело мужчины. Труп мужчины находился на расстоянии двух метров от берега. Обстоятельства смерти сейчас устанавливают правоохранители.

Тело нашли в Днепре недалеко от берега. Спасатели с помощью подручных средств достали тело утопленника из реки. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

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Вызов на линию 101 поступил 25 февраля в 10:38 утра. Труп находился на расстоянии двух метров от берега.

Место трагедии на карте Киева

После завершения работ спасатели передали тело мужчины правоохранителям. Детали инцидента устанавливают следователи.