В Киеве из Голосеевского суда сбежал подозреваемый в убийстве

В четверг, вечером 6 декабря, в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в совершении уголовного преступления. Известно, что подозреваемый находился под домашним арестом.

Об этом сообщает Громадське.

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Во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Мужчина, воспользовавшись случаем, вышел в коридор. Ему удалось сбежать из здания суда.

Мужчину судят по подозрению в убийстве — статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас его разыскивает полиция.

К слову, недавно в двух судах Киева искали взрывчатку. Шевченковский районный суд и Шевченковский районный суд эвакуировали из-за анонимного сообщения о заминировании.