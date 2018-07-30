В Киеве из окна больницы скорой помощи выпал мужчина
В понедельник, 30 июля, из окна одного из верхних этажей больницы скорой помощи в Киеве выпал мужчина.
Об этом сообщается на странице сообществу dtp.kiev.ua в Facebook.
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Отмечается, что в результате инцидента мужчина погиб.
Смерть наступила мгновенно. Тело мужчины очень изувечено. На место прибыла патрульная полиция, выехала следственно-оперативная группа,
– говорится в сообщении.
Предварительно рассматривается версия о суициде.
Источник: 24 Канал
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