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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве из окна больницы скорой помощи выпал мужчина

53 Читати новину українською
Мужчина скончался на месте
Мужчина скончался на месте / Фото из открытых источников

В понедельник, 30 июля, из окна одного из верхних этажей больницы скорой помощи в Киеве выпал мужчина.

Об этом сообщается на странице сообществу dtp.kiev.ua в Facebook.

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Отмечается, что в результате инцидента мужчина погиб.

Смерть наступила мгновенно. Тело мужчины очень изувечено. На место прибыла патрульная полиция, выехала следственно-оперативная группа,
– говорится в сообщении.

Предварительно рассматривается версия о суициде.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева
Источник: 24 Канал
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