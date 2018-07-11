В Киеве из окна выпала 7-летняя девочка
В Святошинском районе столицы 11 июля из падения из окна умерла 7-летняя девочка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Трагедия произошла на бульваре Кольцова. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
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Работники ювенальной превенции устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
Подробностей трагедии пока не разглашают.
Источник: 24 канал
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