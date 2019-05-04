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      В Киеве из-за футбола могут ограничить вход в метро: перечень станций

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      В Киеве 4 мая могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола
      В Киеве 4 мая могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола / Фото из открытых источников

      В Киеве сегодня, 4 мая, могут ограничить работу трех станций метро из-за проведения вечером на НСК "Олимпийский" футбольного матча.

      Ограничения будут касаться только трех станций – "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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      В столичном метрополитене подчеркнули, что речь идет не о закрытии, а лишь об ограничении для пассажиров, которые захотят войти на станциях. Эти меры принимают "с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков".


      Схема станций метро Киева

      Обычно ситуации с ограничением входа в подземку возникают за час до и через час после футбольного поединка.

      Заметим, 4 мая в 17:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках матча 27-го тура УПЛ сыграют "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).

       

      blog_ava
      4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Новости Украины Футбол Транспорт Новости Киева Метро
      Источник: 24 канал
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