В Киеве из-за футбола могут ограничить вход в метро: перечень станций

В Киеве сегодня, 4 мая, могут ограничить работу трех станций метро из-за проведения вечером на НСК "Олимпийский" футбольного матча.

Ограничения будут касаться только трех станций – "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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В столичном метрополитене подчеркнули, что речь идет не о закрытии, а лишь об ограничении для пассажиров, которые захотят войти на станциях. Эти меры принимают "с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков".



Схема станций метро Киева

Обычно ситуации с ограничением входа в подземку возникают за час до и через час после футбольного поединка.

Заметим, 4 мая в 17:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках матча 27-го тура УПЛ сыграют "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).