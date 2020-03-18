В Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы
В столице закроют мусоропроводы из-за ситуации с Covid-19. В КГГА мусоропроводы назвали источником антисанитарии, который надо устранить.
Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Фейсбуке заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
К теме Как Киев и Харьков живут без метро: фото и видео
Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, который является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки,
– отметил Пантелеев.
Сейчас в Киеве зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом, еще один – в Киевской области. 18 марта на Киевщине объявлена чрезвычайная ситуация.
Запреты в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала