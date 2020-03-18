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      В Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

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      В столице закроют мусоропроводы из-за ситуации с Covid-19. В КГГА мусоропроводы назвали источником антисанитарии, который надо устранить.

      Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Фейсбуке заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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      Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, который является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки,
      – отметил Пантелеев.

      Сейчас в Киеве зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом, еще один – в Киевской области. 18 марта на Киевщине объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

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      Запреты в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Киева КГГА
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