В Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

В столице закроют мусоропроводы из-за ситуации с Covid-19. В КГГА мусоропроводы назвали источником антисанитарии, который надо устранить.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Фейсбуке заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, который является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки,

– отметил Пантелеев.

Сейчас в Киеве зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом, еще один – в Киевской области. 18 марта на Киевщине объявлена ​​чрезвычайная ситуация.



Запреты в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала