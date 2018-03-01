В Киеве из-за непогоды отменены занятия в школах: известны даты

Из-за непогоды в школах Киева 2-3 марта будут отменены занятия. Соответствующее распоряжение получили все школы столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На заседании Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что школы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить занятия, а детсадам рекомендовали приостановить работу на эти два дня.

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"Мы обращаемся ко всем организациям Киева с просьбой объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы", – сказал Кличко.

К слову, 1 марта из-за непогоды в Украине временно запрещен въезд грузовиков в Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одессу и Херсон.