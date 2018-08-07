В Киеве из-за погони иностранец влетел в три машины и протаранил дерево: фото, видео

В Киеве египтянин на BMW убегал от своего преследователя на Lexus. Из-за маневров на дороге он совершил несколько аварийных ситуаций с двумя машинами, а затем врезался в припаркованное транспортное средство.

Об этом пишет "Информатор".

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Отмечается, что гражданин Египта начал убегать на своем BMW от преследований автомобиля Lexus. Он убежден, что даже слышал выстрелы.

В свою очередь, водитель Lexus отрицает, что стрелял, поскольку даже не имеет пистолета. Он пояснил: за BMW погнался из-за того, что водитель подрезал его на парковке супермаркета, поэтому им нужно было поговорить об аварийной ситуации.

По словам водителя джипа, вместо остановки BMW начал убегать с места и заехал во двор, в свою очередь, Lexus поехал за ним. В ходе езды транспортное средство гражданина Египта побывало в нескольких аварийных ситуациях и столкнулось с двумя автомобилями.



Гражданин Египта, который уходил от погони и спровоцировал ряд ДТП

В частности, возле дома по улице Нежинской был припаркованный Daewoo Lanos. Как рассказывают свидетели, BMW проехал по зеленой зоне, слетел с бордюра, где у машины оторвало бампер с номером и "прочесал" боковую часть Lanos.



Поврежденный египтянином припаркованный Lanos

Обе машины исчезли из поля зрения свидетелей, далее они слышали шум и крики. В результате автомобиль, который убегал от погони, врезался в дерево на огороде частного дома.

Как пояснил беглец, он боялся, что преследователь его побьет. Пока подробности инцидента выясняет полиция, иностранца отправили на медицинский осмотр, поскольку у него имелись явные внешние признаки опьянения.

Видео с места инцидента: