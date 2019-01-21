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      В Киеве из-за проблемы с крышей спорткомплекса прервали баскетбольный матч

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      Матч "Киев-Баскет-2" так и не доиграли
      Матч "Киев-Баскет-2" так и не доиграли / ФБУ

      В Киеве матч Высшей Лиги между "Киев-Баскет-2" и "Тернополь-ТНЭУ" был прерван по техническим причинам – начала протекать крыша спорткомплекса.

      По сообщению на сайте федерации баскетбола Украины, в воскресенье, 20 января, в матче "Киев-Баскет-2" – "Тернополь-ТНЭУ" "конденсат, накопившийся на крыше Спорткомпекса "Меридиан" из-за перепада температур, вызвал осадки влаги на площадку. Судьи решили, что продолжать матч с риском получить неигровые травмы для участников противостояния, не имеет смысла". Поэтому поединок был прерван во второй четверти. На тот момент "Киев-Баскет-2" вел в счете 35:21.

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      Перенести игру в другой зал тоже не было возможности. По словам тренера тернопольской команды, у них были билеты на поезд в 14:28, сдать которые было проблематично.

      "Было принято решение прекратить игру из-за невозможности проводить ее. Это было опасно для участников соревнований и могло нанести им травмы. Следовательно, Директорат в течение ближайших трех рабочих дней примет решение о судьбе этого матча", – заявила заместитель генерального секретаря ФБУ Лариса Шабанова.

      Теги: БК Киев-Баскет Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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